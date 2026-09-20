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Калужские новости

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В Калужской области явка на выборы за три часа выросла на 2,5%

В Калужской области явка на выборы за три часа выросла на 2,5%

За три часа с 10:00 до 13:00 явка избирателей в Калужской области выросла всего на 2,5%, проголосовали 38,56% избирателей.

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