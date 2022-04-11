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Что посеешь – то и пожнёшь: почему Волгоградской области не хватает семян овощей

Что посеешь – то и пожнёшь: почему Волгоградской области не хватает семян овощей

О том, почему Волгоградская область нуждается в собственных семенах овощей, сколько времени займёт селекция новых местных сортов и смогут ли волгоградские помидоры и огурцы конкурировать по качеству с «заморскими» – в материале «НовостиВолгограда.

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