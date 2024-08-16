Акушер-гинеколог оценила шансы 52-летней Марины Федункив выносить здорового ребенка

В Сети появилась новость о том, что актриса Марина Федункив ждет ребенка. Такие слухи уже несколько недель обсуждаются на съемочной площадке проекта «Первые в деревне», где актриса выступает в качестве ведущей.
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