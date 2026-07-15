МЧС напомнило основные правила безопасного катания на сапборде

Спасательный жилет является обязательным элементом экипировки Перед выходом на воду на сапборде необходимо обязательно надеть спасательный жилет, пристегнуть к ноге страховочный трос и взять с собой телефон в водонепроницаемом чехле.
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