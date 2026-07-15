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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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МЧС напомнило основные правила безопасного катания на сапборде

МЧС напомнило основные правила безопасного катания на сапборде

Спасательный жилет является обязательным элементом экипировки Перед выходом на воду на сапборде необходимо обязательно надеть спасательный жилет, пристегнуть к ноге страховочный трос и взять с собой телефон в водонепроницаемом чехле.

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