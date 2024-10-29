Во Франции пожаловались на украинский сахар

Член парламента Франции Жордан Гиттон обратился к министру сельского хозяйства и продовольственного суверенитета Франции Анни Женевар и пожаловался на последствия для французской экономики от поставок сахара с Украины .
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