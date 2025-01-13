Россиян предупредили об ответственности за неправильную утилизацию новогодней елки

Россияне должны помнить о возможных штрафах за неправильно выброшенную новогоднюю ель. Доктор юридических наук Вадим Виноградов рассказал RT, что натуральные ели не должны просто выбрасываться в обычные контейнеры для мусора, так как они могут превышать установленные нормы — 0,5 метра в глубину, длину и ширину.