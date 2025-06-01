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Источник: Причиной обрушения жд-моста под Курском стал подрыв. Как и в Брянской области

Источник: Причиной обрушения жд-моста под Курском стал подрыв. Как и в Брянской области

Источник назвал причину обрушения моста в Курской области: как и в Брянской, это был подрыв, утверждает тг-канал 112 со ссылкой на источники.

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Комментарии
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Вячеслав Денисов
Никаких переговоров с террористами! После взрыва моста скакуасию признать террористическим государством, а лягушатников с мелкобритами - пособниками террористов!Почему нет соответствующей реакции президента? Хватит играть в сопливую политику!
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