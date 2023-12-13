ASML и Samsung потратят $760 млн на исследовательский центр в Южной Корее

На этой неделе состоялся важный государственный визит — президент Южной Кореи Юн Сок Ёль (Yoon Suk Yeol) отправился в Нидерланды, где располагается штаб-квартира ASML — крупнейшего в мире поставщика литографических сканеров.
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