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Мировое обозрение

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ASML и Samsung потратят $760 млн на исследовательский центр в Южной Корее

ASML и Samsung потратят $760 млн на исследовательский центр в Южной Корее

На этой неделе состоялся важный государственный визит — президент Южной Кореи Юн Сок Ёль (Yoon Suk Yeol) отправился в Нидерланды, где располагается штаб-квартира ASML — крупнейшего в мире поставщика литографических сканеров.

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