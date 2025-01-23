Бросивший тяжело пострадавшего пешехода водитель остался на свободе

В Калужской области суд вынес приговор водителю, что сбил пешехода и покинул место ДТП. По данным объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции региона, в ноябре 2024 года в городе Кондрово ранее не судимый местный житель на машине "Лада Веста" сбил пешехода, что шел по обочине в попутном направлении.