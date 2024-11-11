В регионе растет производство животноводческой продукции

<p> Увеличение производства животноводческой продукции обусловлено, в том числе, запуском новых ферм и модернизацией производства – сообщили в департаменте сельского хозяйства и продовольствия Ивановской области.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии