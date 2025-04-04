На Коваля лежал в траве дедушка. Не помнит ничего. Люди вызвали скорую помощь, врачи его забрали. Может кому-то известно, кто этот дедушка? Может его кто-то ищет?Video: Видео от Донецкая группа новостей|Донецк.
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