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Регионы России

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Сеть пиццерий «Додо» столкнулась с техническим сбоем из-за аварии у облачного провайдера

Сеть пиццерий «Додо» столкнулась с техническим сбоем из-за аварии у облачного провайдера

В настоящее время недоступны сайт и мобильное приложение «Додо Пиццы». Из-за этого пользователи не могут оформить доставку, самовывоз или сделать заказ непосредственно в пиццерии.

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