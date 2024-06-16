Штурм длился три минуты, все твари ликвидированы, но «осталось очень много вопросов к ФСИН»

Как бы у них там не сложился "тепленький междусобойчик"....

Сергей

Эээ, так вот где собака порылась! Тут не только начальник СИЗО, но ещё и его зам. имеет фамилию, относящуюся к нациям, которых при определённых случаях не озвучивают..