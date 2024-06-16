Штурм длился три минуты, все твари ликвидированы, но «осталось очень много вопросов к ФСИН»

ВОЕНКОР ЗАДАЛ ОСТРЫЕ ВОПРОСЫ О ЗАХВАТЕ ЗАЛОЖНИКОВ В РОСТОВЕ: "СЛОЖНО НАЙТИ ПОВОД?" Военный корреспондент Александр Коц задал неприглядные вопросы о захвате заложников в Ростове-на-Дону.
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