Штурм длился три минуты, все твари ликвидированы, но «осталось очень много вопросов к ФСИН»

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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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Комментарии
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лл
лина любимцева
Как бы у них там не сложился &quot;тепленький междусобойчик&quot;....
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8 час.
Наталия
Напрашивается вопрос-если это лучший  СИЗО, то какие же все остальные?
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7 час.
Сергей
Эээ, так вот где собака порылась! Тут не только начальник СИЗО, но ещё и его зам. имеет фамилию, относящуюся к нациям, которых при определённых случаях не озвучивают..
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6 час.

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