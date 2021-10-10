В Приморском крае инспекторы ВАИ ВВО проведут месячник безопасности дорожного движения

На постах военной автоинспекции у водителей транспортных средств, проверят наличие путевой документации, противопожарного оборудования и средств первой медицинской помощи.
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