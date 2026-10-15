“Former Homeland Security Secretary Kristi Noem is no longer serving as the Trump administration’s special envoy for the Shield of the Americas initiative, though she remains involved in the administration’s efforts to coordinate security cooperation across the Western Hemisphere,” CBS News reports.
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