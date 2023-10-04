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Закон и Порядок

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"Уберем из истории хороших русских - заживём", - в Казахстане планируют переосмыслить общее с РФ советское прошлое

"Уберем из истории хороших русских - заживём", - в Казахстане планируют переосмыслить общее с РФ советское прошлое

Не спрашивайте - зачем, они это делают. Несколько поколений в Казахстане воспитывались в противопоставлении себя русским и великой России.

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