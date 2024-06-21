Грузия. Натравить любой ценой!

Как-то раз то ли на какой-то вечеринке, то ли мы все на природу решили выехать автор стал свидетелем нешуточного «патриотического» спора двух представителей этносов Закавказья, один из которых был грузин по происхождению.
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