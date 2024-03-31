Добрый Мир
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Добрый Мир

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Теперь они легко могут сдавать секреты из ОДКБ: Пашинян может пойти на отчаянный шаг и выдать всю информацию Альянса

Теперь они легко могут сдавать секреты из ОДКБ: Пашинян может пойти на отчаянный шаг и выдать всю информацию Альянса

Сегодня 6,1K прочитали Здравствуйте, друзья! Ну, вот и снова, пришла весть. Даже не знаю, то ли радоваться то ли расстраиваться.

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Комментарии
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Наталья Романенко
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13 час.
Алексей Сафронов
Не хочется эту статью назвать понейшей глупостью, но все же справедливости ради надо сказать, что благодаря пашиняну наконец-то Россия избавиться от не просто нахлебника, а коварного нахлебника (о чём 200 лет назад предупреждал Грибоедов). Очень надеюсь, что гадкие планы нынешней Армении в отношении России, которая на самом деле мало чем отличается от искусственно созданного государства иудеев, с помощью пашиняна сбудутся и она исчезнет с карты мира.
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13 час.
Маша Иванова
Ну-ну,вот они и развязали руки и Турции и Азербайджану,Россия вмешиваться не станет.
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12 час.

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