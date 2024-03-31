Теперь они легко могут сдавать секреты из ОДКБ: Пашинян может пойти на отчаянный шаг и выдать всю информацию Альянса

Алексей Сафронов

Не хочется эту статью назвать понейшей глупостью, но все же справедливости ради надо сказать, что благодаря пашиняну наконец-то Россия избавиться от не просто нахлебника, а коварного нахлебника (о чём 200 лет назад предупреждал Грибоедов). Очень надеюсь, что гадкие планы нынешней Армении в отношении России, которая на самом деле мало чем отличается от искусственно созданного государства иудеев, с помощью пашиняна сбудутся и она исчезнет с карты мира.