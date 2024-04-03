Большие южные пингвины стали чемпионами крымской Ночной хоккейной лиги

В Симферополе завершился сезон Ночной хоккейной лиги в Республике Крым «Дивизион Любитель 50+». Фото: Минспорта КрымаМинистр спорта Ольга Торубарова совместно с представителем Ночной Хоккейной лиги в Республике Крым и Севастополе Дмитрием Горячевым приняли участие в закрытии сезона Ночной Хоккейной Лиги в Республике Крым «Дивизион Любитель 50+» в Ледовом дворце «Консоль-спорт».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии