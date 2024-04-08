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Добровольцам Росгвардии дадут такие же льготы, как добровольцам Минобороны

Добровольцам Росгвардии дадут такие же льготы, как добровольцам Минобороны

Правительство утвердило постановление, которое позволит добровольцам Росгвардии получить такие же льготы и меры поддержки, как добровольцы Министерства обороны России.

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