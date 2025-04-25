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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Джейлен Дюрен выбросил мяч за пределы площадки, лишив «Детройт» последней атаки в матче с «Нью-Йорком»

За 5 секунд до конца четвертой четверти тренеры, игроки и болельщики «Детройта» требовали зафиксировать нарушение правил зоны у защитника «Никс» Джейлена Брансона.

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