Люди рискуют потерять работу из-за нового графика движения автобусов

Новое предварительное расписание автобусов пригородного сообщения на осеннее-зимний период возмутило жителей Прионежского района Автовокзал Карелии опубликовал обновленный график автобусного сообщения на осенне-зимний период, который начнет действовать с 1 ноября.
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