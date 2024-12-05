Америка обеспокоена применением «Орешника»: представители высшего военного руководства США и России провели телефонный разговор

По данным The New York Times, начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов сообщил председателю Объединенного комитета начальников штабов США, что решение о применении ракеты «Орешник» было принято до того, как США разрешили использование ATACMS.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии