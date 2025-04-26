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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Тимур Гурцкая: «Семак не признает ошибку с трансфером Соболева. Его отправят в аренду в «Сочи» через время»

По его словам, главный тренер Сергей Семак не признает ошибку с трансфером экс-форварда «Спартака». «Нет, не признает.

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