Две жительницы Поморья отмечены высокими наградами Президента России

Награды Татьяне Макуровой и Елене Распономаревой присудили за трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работуОб этом в своём телеграм-канале сообщил губернатор Архангельской области Александр Цыбульский.
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