Народный календарь отмечает день Захара Серповидца. Вряд ли вы будете точить серпы сегодня, поэтому просто ходите на свидания, признавайтесь в любви и.
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Народный календарь отмечает день Захара Серповидца. Вряд ли вы будете точить серпы сегодня, поэтому просто ходите на свидания, признавайтесь в любви и.