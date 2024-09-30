Обращение Раиса Республики Татарстан Р.Н. Минниханова по случаю Дня воссоединения Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области с Российской Федерацией

Дорогие татарстанцы! 30 сентября 2022 года в Большом Кремлевском дворце состоялось поистине судьбоносное событие, положившее начало новой главе истории современной России, – подписание договоров о принятии в состав нашей страны 4 новых субъектов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)