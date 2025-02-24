⚡️ Преодолеть все препятствия, победить и добиться исторической справедливости: три года СВО глазами крымчан Мир изменился — и никогда не станет прежним.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
⚡️ Преодолеть все препятствия, победить и добиться исторической справедливости: три года СВО глазами крымчан Мир изменился — и никогда не станет прежним.