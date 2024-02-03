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В Холмогорском округе на трассе М8 погиб человек

Сообщение о дорожно-транспортном происшествии на 1095 километре федеральной трассы поступило в полицию накануне вечеромСообщение о дорожно-транспортном происшествии на 1095 километре федеральной трассы поступило в полицию накануне вечеромВ пресс-службе регионального управления МВД уточнили, что второго февраля, около 19:30, «Газель», ехавшая со стороны Москвы, врезалась в стоявший на обочине большегруз Iveco.

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