Белорусский КГБ пресек попытку вооруженного переворота в стране

Комитет государственной безопасности (КГБ) Белоруссии сообщил о доставке в страну двух обвиняемых, которые планировали вооруженное свержение власти, включая атаку дронов на Белорусскую атомную электростанцию (АЭС).
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