Аналитики ждут сохранения ставки от ЦБ в сентябре

Хотя сентябрьское заседание совета директоров Банка России по ключевой ставке может удивить всех — и оптимистов, и пессимистов — аналитики сходятся в том, что у регулятора 11 сентября только два варианта: снизить ставку на 25 базисных пунктов (б.