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Барнаулец предстанет перед судом за пропаганду терроризма в Сети

Барнаулец предстанет перед судом за пропаганду терроризма в Сети

Мужчина публиковал комментарии под постами в сообществах одного из популярных мессенджеров В Барнауле завершили расследование уголовного дела в отношении 43-летнего местного жителя, которого обвиняют в пропаганде терроризма в интернете.

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