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Копеечка - Объявления Донбасса

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2х комнатная квартира 49кв.м Киевский проспект маг. Вильнюс в Донецке - 3 100 000 руб

2х комнатная квартира 49кв.м Киевский проспект маг. Вильнюс в Донецке - 3 100 000 руб

Продам 2х комнатную квартиру в Киевском р-не, по Киевскому проспекту 5, ориентир, Шахтерская площадь, маг Вильнюс, Северный, 8/9, не угловая, 48,4/30/8, комнаты и с/у-раздельные, на кухне и в спальне окна пластиковые, большая лоджия застеклена пластиком, кладовая, счетчики на воду, ВОДА ПО ГРАФИКУ ИДЕТ! Состояние жилое, но ремонт нужен.

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