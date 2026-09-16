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Иркутск Сегодня

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Конфеты и цветы из несуществующей посылки обернулись для ангарской школьницы потерей 2 млн рублей

В дежурную часть отдела полиции № 2 УМВД России по Ангарскому городскому округу поступило заявление от 42-летней местной жительницы.

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