Над Крымом сбили украинские беспилотники

Над Крымом сбили беспилотники ВСУ. Как сообщили РИА «Новый День» в Минобороны РФ, сегодня около 07:30 мск пресечена попытка совершить атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации.
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