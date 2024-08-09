❗️ В Крыму будут судить мужчину за сбыт партии наркотиков на 150 тысяч рублей Как полагает следствие, в Ялте мужчина приобрел 128 грамм мефедрона, который в дальнейшем сбыл за 150 тысяч рублей.
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❗️ В Крыму будут судить мужчину за сбыт партии наркотиков на 150 тысяч рублей Как полагает следствие, в Ялте мужчина приобрел 128 грамм мефедрона, который в дальнейшем сбыл за 150 тысяч рублей.