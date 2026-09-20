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Ethereum преодолевает давний ценовой диапазон и нацелен на будущий рост

Ethereum преодолевает давний ценовой диапазон и нацелен на будущий рост

Ethereum, вторая по величине криптовалюта по рыночной капитализации, недавно преодолела отметку $2600, сохранив восходящую динамику после месяцев стагнации.

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