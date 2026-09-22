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Культуромания

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Этнографическое кино и анимацию представят на уральском киномарафоне «ЭтноФест»

Этнографическое кино и анимацию представят на уральском киномарафоне «ЭтноФест»

В Свердловской области стартовал ежегодный киномарафон «ЭтноФест». В рамках проекта Свердловского областного фильмофонда покажут современную этнографическую документалистику, анимацию, игровое кино, а также пройдут творческие встречи с авторами фильмов.

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