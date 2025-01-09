Россия рассматривает проект о вступлении Армении в ЕС как начало выхода из ЕАЭС

Армения законопроектом о ЕС начала выход из ЕАЭС, заявил Оверчук.Москва считает обсуждение в Армении вступления в Евросоюз как начало выхода из ЕАЭС, заявил вице-премьер России Алексей Оверчук.
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