«Я не планировала ребенка, но и точно не была против»: Рианна - впервые о беременности и отношениях с A$AP Rocky

34-летняя Рианна стала героиней майского номера американского Vogue. Для обложки певица примерила красный кружевной комбинезон Ala a, а автором фотосессии стала знаменитый фотограф Энни Лейбовиц.
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