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Актер Александр Тыртышников скончался на Украине в возрасте 80 лет

Актер Александр Тыртышников скончался на Украине в возрасте 80 лет

На 81-м году жизни скончался известный советский и украинский актер Александр Тыртышников. Информацию подтвердили в Харьковском театре имени Шевченко, где артист трудился с 1974 года.

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