Культурология.рф

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Современное искусство: Как великий царь Селевкидов пытался завоевать Рим: Взлёты и падения Антиоха III

Современное искусство: Как великий царь Селевкидов пытался завоевать Рим: Взлёты и падения Антиоха III

Антиох III был царём Селевкидов, который отправился в Индию, принял при своём дворе Ганнибала, карфагенского полководца, и выступил в поход против Рима.

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