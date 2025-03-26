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Военное обозрение

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«Зелёные» решают: шведская компания построит крупнейшую в Германии морскую ветряную электростанцию

«Зелёные» решают: шведская компания построит крупнейшую в Германии морскую ветряную электростанцию

Власти ФРГ продолжают реализацию плана по переходу на производство якобы экологически чистой энергии - шведы в ближайшие годы построят крупнейшую ветряную электростанцию в Германии.

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