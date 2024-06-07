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Пора рассказать правду: как Чулпан Хаматова предала собственного мужа и Родину

Пора рассказать правду: как Чулпан Хаматова предала собственного мужа и Родину

Сегодня 8K прочитали Очередная подлость сбежавшей за границу Чулпан Хаматовой всплыла наружу.

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Комментарии
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Александр Семенов
О чём эта статья? - Да ни о чём! Что значит &quot;Пора рассказать правду&quot;? А кому то неизвестно, что из себя представляет Чулпан Хаматова, которая еще более двух десятков лет назад заявляла, что СССР воспитывал серость и бездарность? Она сделала свой выбор, каждый сам выбирает свою судьбу. И для чего нам это теперь читать и слушать? Чтобы причмокивая погрозить ей пальчиком - &quot;ай-яй-яй какая ты не хорошая! Получай, что заслужила!&quot; ? Да мне лично насрать кто это, где она и как она.... с какой стати меня это должно интересовать? По сути она никто и звать её никак в моей жизни. У нас есть роли Хаматовой в кино, у нас есть и мы выросли на песнях Окуджавы, мы с юности слушали песни Макаревича, Гребенщикова, сопереживали киношным судьбам Артура Смольянинова, смеялись над шутками Галкина и Варнавы, читали книги Дмитрия Быкова (Зильбертруда), ждали передач Познера и Урганта и т.д и т.п.... Всё, что они сделали в Советское и постсоветское время, это наше российское и предав страну и интересы Отчизны, их предыдущее творчество им уже не принадлежит. Обидно и печально разочаровываться в тех, кому ты верил? Безусловно. Но убиваться, горевать и скулить об этой &quot;потере&quot;, это ниже нашего достоинства. Лично мне претит. Мне думается, что в этом вопросе нужно быть несколько циничным фаталистом, типа - &quot; умерла так умерла&quot;, у нас есть что делать, кого любить, кем восхищаться и о ком говорить. А что касается их личной жизни, встреч, расставаний и ухода из семей, то тут вообще уже перебор. Не надо уподобляться нашим телевизионным ток-шоу, и трясти здесь перед нами грязным, постельным чужим бельём. Такие истории можно рассказать о 99% актёров, да и вообще, у нас по статистике изменяют 53,7% всех женщин и 46,3% мужчин.))))))
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