Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Георгиевскую ленту не надел, но память о героях - вечна: Токаев огорчил псевдоисториков Казахстана

Георгиевскую ленту не надел, но память о героях - вечна: Токаев огорчил псевдоисториков Казахстана

Вряд ли оценят выступление Касым-Жомарта Токаева на Национальном курултае "историки", который без зазрения совести и вопреки документам переписывают историю Казахстана, называя Россию и СССР колонизатором.

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