Не сбой. В такси "Максим" прокомментировали списание денег с карт клиентов из Барнаула

Сервис уже прорабатывает несколько решений, чтобы избежать таких ситуаций в будущем Бесконтрольные списания денег с карт двух клиенток такси "Максим" из Барнаула не были системной ошибкой или сбоем работы сервиса.
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