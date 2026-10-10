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Reuters: в аэропорту Эр-Рияда при ракетной атаке погибли 12 человек и 300 ранены

Reuters: в аэропорту Эр-Рияда при ракетной атаке погибли 12 человек и 300 ранены

Третье за неделю нападение на международный аэропорт Эр-Рияда обернулось гибелью 12 человек. Об этом сообщило агентство Reuters .

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