В Туле завершено расследование дела о гибели мальчика, на которого упали ворота

Расследование уголовного дела по факту смерти девятилетнего мальчика, произошедшей в результате несчастного случая на уличной спортивной площадке, завершено первым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления СК России по Тульской области.
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