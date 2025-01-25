Расим Баксиков выступил на форуме Российского общества «Знание» в Москве

Герой России, Председатель комитета по законности и правопорядку Госсовета Республики Татарстан и депутат Госсовета РТ Расим Баксиков принял участие в форуме Российского общества «Знание», приуроченном ко Дню Государственного служащего.
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