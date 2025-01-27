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Новости Брянска

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  • Maxim
    Снять с консервации старенькие БРДМ, покрасить белым, полоску Росгвардии на борту, ехать тихонько в правой полосе, кт...Брянский водитель...

Уже с 1 марта брянцам могут поменять принцип оплаты отопления

Уже с 1 марта брянцам могут поменять принцип оплаты отопления

С 1 марта 2025 года брянцы могут перейти на новый порядок оплаты за отопление. Согласно принятому постановлению Правительства России, оплата будет производиться только в отопительный сезон, а не равными частями в течение всего года как сейчас.

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