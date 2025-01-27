Уже с 1 марта брянцам могут поменять принцип оплаты отопления

С 1 марта 2025 года брянцы могут перейти на новый порядок оплаты за отопление. Согласно принятому постановлению Правительства России, оплата будет производиться только в отопительный сезон, а не равными частями в течение всего года как сейчас.
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